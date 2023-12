Manchester City-Fluminense in tv | data | orario e diretta streaming finale Mondiale per Club 2023

(Di venerdì 22 dicembre 2023)sarà visibile in tv: ecco le informazioni sudelladelper. Si scende in campo a Riyadh per questo scontro che mette in palio il titolo di campioni del mondo perper quella che è l’ultima edizione del torneo per come lo conosciamo. Da una parte la formazione di Guardiola, dall’altra i brasiliani campioni del Sud America: chi vincerà? Si parte alle ore 19 di venerdì 22 dicembre,sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio,scritta su Sportface. SportFace.

Per il Manchester City è la prima finale in assoluto di questa competizione mentre il Fluminense avrebbe vinto l’edizione 1952 che però non è stata ... (infobetting)

Inglesi e brasiliani si contenderanno il trofeo a ...JEDDAH (ARABIA SAUDITA) - Manchester City e Fluminense si sfidano al King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita, per la finale del Mondiale per Club 2023. La gara tra Manchester City e ...Ecco i cinque giocatori chiave del Fluminense a cui il Manchester City dovrà stare attento durante la finale della Coppa del Mondo per Club in Arabia Saudita.