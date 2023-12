Manchester City Campione del Mondo | netto 4-0 al Fluminense

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Un gol al primo minuto ha fatto già capire l’andazzo della partita. Al triplice fischio le reti sono state 4, una l’ha fatta anche la squadra avversaria, ma nella propria porta.successo per ilche batte 4-0 ile si laureadelper Club. La squadra inglese, giàd’Europa in carica e vincitrice della Supercoppa Europea, si porta a casa anche il terzo alloro internazionale a coronamento di una stagione 2022-2023 da sogno. Come detto, la gara si sblocca subito con la rete di Alvarez al primo minuto. Al 27? l’autogol di Nino mette in ghiaccio la gara. Nella ripresa la rete di Foden e la doppietta di Alvarez arrotondano il punteggio fino al 4-0 finale che spezza i sogni dei brasiliani e consegna l’ennesimo trofeo nella ...

