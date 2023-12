Manchester City Campione del Mondo | batte il Fluminense 4 a 0

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ilnettamente ile diventadelIldi Pep Guardiola si laureadelFIFA 2023. Gli inglesi annientano ilnella sfida svoltasi a Jeddah. Non c’è stata mai partita per i brasiliani che hanno perso per 4 reti a 0. La superiorità del club inglese è troppo netta e non passano nemmeno due minuti di gioco che Julian Alvarez va subito in gol. Il raddoppio arriva al 27? con un’autorete del centrale Nino. A chiudere definitivamente il discorso sono Phil Foden al 72? e ancora Alvarez all’88’. Pep Guardiola si conferma uno dei tecnici più vincenti di sempre La vittoria contro ilal ‘King ...

