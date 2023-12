Manchester City-Brentford posticipata | il motivo

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 22 dicembre 2023) E’ pronta a prendere il via la 18ª giornata di Premier League e tante squadre sono pronte ad incontrarsi per scontri diretti. IlUnited sarà chiamato dalla difficile trasferta contro il West Ham, sfida casalinga per il Tottenham contro l’Everton. Alle 18:30 di sabato 23 dicembre il big match tra Liverpool e Arsenal in una partita che non ha bisogno di presentazioni. La sfida traè stata. Il? La squadra di Guardiola è pronta a scendere in campo per la Finale del Mondiale per club contro il Fluminense. Il fischio d’inizio è fissato alle 19:00 di venerdì 22 dicembre. Mondo Nuno Espirito Santo torna in panchina: inizia la missione ...