MAGAZZINIERE

(Di venerdì 22 dicembre 2023) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 07/12/2023 SETTORE: Logistica e TrasportiSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta spa ricerca per importante azienda nel settore cartotecnico 1 ADDETTO AL MAGAZZINO Il candidato ideale ha esperienza nelle attività di magazzino ed è in possesso di patentino per il muletto. La risorsa si occuperà dello smistamento merci in entrata, inventario, bolle e spedizioni. Si offre contratto di inserimento con reale possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato. Full Time (lavoro a turni) Luogo di lavoro San Giustino (PG) patentino muletto magazzino CANDIDATI PER QUESTO LAVORO »