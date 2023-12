Maestro | cosa è successo a Leonard Bernstein dopo la fine del film

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Disponibile su Netflix da ieri,di Bradley Cooper racconta lunga e tormentata storia d’amore tra il leggendario direttore d’orchestrae la moglie Felicia Montealegre. Un rapporto durato per 27 anni, nonostante l’omosessualità del musicista, di cui la compagna era consapevole. E che diventò un problema solo nel 1976 quandosi legò al clarinettista Tom Cochran, decidendo di lasciare la donna. Il– di cui abbiamo parlato nella recensione di– finisce idealmente nel 1978, anno in cui Montealegre, assistita fino alladal marito, con il quale si era riconciliata, muore a causa di un cancro.continuò a insegnare per 12 annila morte della moglie. Nel ...