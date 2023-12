Madre Natura Ciao Darwin stasera chi è | puntata 22 dicembre 2023

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 22 dicembre 2023), venerdì 22, chiude il suo primo ciclo di puntate della nona edizione e tornerà in onda a gennaio 2024 con le altre cinque puntate già confezionate e pronte per essere trasmesse su Canale 5. Prosegue il coinvolgente percorso alla scoperta delle caratteristiche predominanti nell'uomo e nella donna del Terzo Millennio. La quintasarà caratterizzata dalla competizione che vedrà scontrarsi le squadre Divano Vs. Sport, guidate rispettivamente da Sergio Friscia e Andrea Maestrelli. Nel suggestivo scenario del programma condotto da Paolo Bonolis, con la partecipazione di Luca Laurenti, la presenza immancabile di, figura iconica e affascinante custode del meccanismo della casualità. Nella prima ...