Lutto nel mondo del calcio | Carlo Delponte morto a 55 anni

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Si è spento all'età di 55. Piemontese, era un preparatore di portieri, soprattutto delle giovanili. In passato è stato collaboratore anche di diverse squadre del Varesotto, come Gavirate e Sestese. Proprio la società biancoazzurra ha scritto una nota di cordoglio sui propri canali social: "U.S. Sestese partecipa al dolore della famiglia per la prematura e improvvisa dipartita del loro caro, ex portiere e preparatore dei portieri che nel corso della sua carriera da calciatore ha indossato anche la nostra maglia biancoazzurra. Al figlio Andrea a ai familiari tutti, sentite condoglianze da parte della nostra Società. Che la terra ti sia lieve, ...

mondo dell'atletica italiana. A 83 anni è morto Armando Sardi, ex velocista azzurro con un ottimo quarto posto in carriera alle Olimpiadi di Roma 1960 nella staffetta 4 100. Il campione ... a Golfo Aranci, addio a Francesco: "Una giovane vita si è spenta" Triste notizia per l'atletica italiana. All'età di 83 anni nella sua Monza è venuto a mancare Armando Sardi, velocista azzurro alle Olimpiadi di Roma nel 1960 dove si era piazzato al quarto posto con ... PORTO SANT'ELPIDIO - Si è spenta a 47 anni Daniela Perticarà, donna speciale in tutto quello che faceva. Dal teatro, al cinema al terzo settore, è arrivata al vertice ...