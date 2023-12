Luton Town vs Newcastle United – probabili formazioni

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Iltorna a Kenilworth Road sabato 23 dicembre per incontrare ilin una gara che si preannuncia ricca di emozioni in Premier League. La scorsa settimana la sfida degli Hatters con il Bournemouth è stata interrotta in seguito al preoccupante arresto cardiaco di Tom Lockyer, mentre i Magpies arrivano a questo appuntamento dopo essere stati eliminati dalla EFL Cup dal Chelsea. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIl manager delRob Edwards ha faticato a ...

In campionato Haaland e compagni stanno balbettando - da inizio novembre in poi hanno battuto solamente ilneopromosso, scivolando al quarto posto in classifica - e nell'ultimo turno di ...A seguito dell'arresto cardiaco rimediato nella sfida contro il Bournemouth , il capitano delTom Lockyer nella giornata di ieri è stato dimesso dall'ospedale dove era ricoverato . Successivamente alle dimissioni dall'ospedale del giocatore gallese, è arrivato il comunicato ...Tra i campionati che non si fermeranno nonostante il periodo natalizio c'è la Premier League, che ci terrà compagnia fino al termine di questo 2023. La ...PREMIER LEAGUE - Tom Lockyer è tornato a casa. Il capitano del Luton è stato dimesso ieri dall'ospedale dove era ricoverato dopo l'arresto cardiaco ...