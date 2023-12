L' ultimo assalto al Natale | Gesù diventa Cucù

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Feste dicontestate e violate in alcune scuole d'Italia. Un segnale preoccupante che giustifica la proposta di legge presentata mercoledì da Lavinia Mennuni di FdI che vuole vietare la cancellazione, per chi vuole festeggiarle, delle celebrazioni dinegli istituti scolastici. Ieri, ad esempio, in una scuola primaria di Mezzago, in provincia di Monza e Brianza, alcune maestre si sono inventate la «festa della luce» invece del Santo. Una festa, a detta loro, dove, al centro, c'è »un percorso interculturale e di dialogo interreligioso dall'alto valore civico, includendo chiunque in una camminata pacifista per le vie del paese». In una scuola elementare di Livorno invece i bambini sono stati costretti a scrivere biglietti d'auguri per un «felice inverno». Bufera di polemiche anche alla scuola elementare De ...