Luca Onestini sbarca al Grande Fratello Duo in coppia con l’ex suocera del fratello

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Due mondi quasi inseparabili, le strade del reality show e ditorneranno presto a incrociarsi.compagno di Ivana Mrazova è ormai un esperto navigato di questo mondo ed è pronto alla sua ennesima avventura televisiva. Dopo aver debuttato come tentatore di Ludovica Valli a Temptation Island nel 2016, il 30enne bolognese è stato prima corteggiatore e poi tronista a Uomini e Donne, dove scelse Soleil Sorge, quindi nel cast Gf Vip, al quale ha partecipato due volte (alla seconda e alla settima edizione).ha trovato fortuna anche all’estero, con la vittoria nel reality iberico Secret Story. E proprio dalla Spagna ripartirà il suo cammino. Come annunciato ieri nel corso della finale del Gf Vip spagnolo, infatti,prenderà parte ...

L'evento ha avuto come co - protagonisti una selezionata squad di influencer di spicco nel mondo del lifestyle, tra cui, Matteo Ranieri, Matteo Diamante e Leonardo De Carli, ai quali è ...Sono due personaggi che hanno sempre alimentato il gossip: Soleil lo scorso dicembre ebbe modo di polemizzare col suo exe lo stesso Zaniolo è stato al centro di una lunga diatriba con ...Lo specialista dei reality ha deciso di rimettersi in gioco e prenderà parte al GF spagnolo insieme a Elena Rodríguez, madre di Adara Molinero, ex di Gianmarco ...È pronto un nuovo reality per l'ex tronista Luca Onestini ma dovrà partecipare insieme all’ex suocera del fratello ...