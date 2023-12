Luca Onestini entra in coppia al Grande Fratello Duo | l’annuncio ufficiale

Leggi su biccy

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Dopo Uomini e Donne, Temptation Island e ilVip (per due volte),è pronto ad un’altra avventura. L’ex gieffino è arrivato in Spagna per prendere parte alla seconda edizione delDuo. La sua presenza è stata annunciata ieri sera durante la finale delVip spagnolo. Primeros habitantes de GH??DÚO: Elena Rodríguez ypic.twitter.com/C7b4EXZimE — Mediaset España (@mediasetcom) December 21, 2023alDuo:di Telecinco. “Possiamo svelarvi i primi concorrenti del ‘Duo’ durante la ...