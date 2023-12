Lo trovo sconcertante Cruciani infilza i giudici su Saman | ecco perché

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Giuseppeattonito. Il conduttore de La Zanzara mette a confronto la condanna allo zio diAbbas con quella di Mario Roggero. "Accolgo con grandissima gioia, la condanna all'ergastolo dei genitori di una ragazza di cui mi sono occupato nel passato durante una trasmissione televisiva,Abbas", premetteai microfoni di Radio24. Il conduttore ripercorre la storia della giovane, "una ragazza italiana, purtroppo di origine islamica. I genitori sono stati condannati all'ergastolol'hanno uccisa, o l'avrebbero fatta uccidere,non voleva sposarsi in un matrimonio combinato. Voleva vivere all'occidentale, lei. Voleva vivere qui in Occidente, come ca**o voleva lei". Per questo "l'hanno eliminata". Eppure "non ho sentito in questi anni le femministe ...