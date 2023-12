Lo faccio per te | come l’Intelligenza artificiale può aiutarti nel tuo lavoro

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Nei precedenti articoli, ho spiegato cosa siae ho indicato tre facili e immediatamente accessibili strumenti per cominciare a utilizzarla e prendere confidenza con essa. Oggi, utilizzando Copilot di Bing, che è gratuita e sempre disponibile, vi dimostro con un esempio praticopuò tornarvi immediatamente utile per migliorare voi stessi e le vostre attività nelquotidiano. Il tutto senza investire un euro, con la possibilità di guadagno immediato, anche solo in termini di tempo. Esempio. Ho chiesto a Copilot di creare una strategia base di marketing per assistere e migliorare le vendite di una piccola attività commerciale, che opera in un paese della provincia del sud Italia. Il limite è solo la vostra iniziativa e la vostra fantasia. Ecco quello che è uscito fuori. Perché ...

Jo Koy ha dichiarato su Instagram: "questo video perché sono super entusiasta di ... sul palcoben cinque volte: dal 2010 al 2012, nel 2016 e più recentemente nel 2020. Medaglia d'argento ...E se mi va male, ha pensato, io che cosaChe poi e la stessa cosa che avra pensato ... Ma ho detto quaranta come boutade,mischiare le carte. E alla fine sono arrivato su Garcia. Che in ...Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Frosinone. TuttoJuve.com ha seguito l'evento in diretta: Come si arriva a questa ...Nel frastuono del quartiere Rodolfo e la sua compagnia, di cui fa parte anche Musetta, vecchia fiamma di Marcello, fuggono per non pagare il conto. Ma se all'assenza di denaro c'è sempre rimedio, ...