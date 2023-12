Lizzo è paladina di una nuova tendenza capelli | le treccine afro sciolte

Leggi su amica

(Di venerdì 22 dicembre 2023)ormai da tempo è ladell’inclusività. Non solo per le scelte in fatto di nutrizione – la cantante è infatti vegana da anni – ma anche per i suoi beauty look che celebrano la Body Positivity e l’orgoglio black. Lo dimostra pure il suo ultimo hairstyle sfoggiato sui social: una sorta di-non, simili a dreadlock, che da qualche tempo impazzano tra le giovaniamericane eeuropee. Confinate per molto tempo a vezzo di lacune particolari etnie, oggi leafricane sono diventate diun po’ ovunque. Alzi la mano chi non ha mai provato a farsele fare almeno una volta! Magari in estate e ...