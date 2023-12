LIVE Sci alpino | Slalom Madonna di Campiglio 2023 in DIRETTA | tra poco Vinatzer | la gara entra nel vivo

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.10 Ryding fa la differenza sul muro e si porta in testa con 35 centesimi su Ginnis. Il britannico mette la top10 nel mirino. Tocca al tedesco Linus Strasser (-0.01). 21.08 Ginnis in testa con 0.21 su Gstrein e 0.31 su Aerni. Fuori Gross. Mancano 15 atleti, trache era 13° nella prima frazione. Ora il britannico Dave Ryding (-0.03). 21.07 Ginnis, vice-campione del mondo in carica, si porta al comando con 21 centesimi su Gstrein. Sul muro il greco ha perso oltre 3 decimi ed anche nel finale è parso affaticato; benissimo invece nei primi due intermedi. 21.05 Tremmel ottavo a 63 centesimi. La classifica è talmente corta che bastano 3 decimi in più per sprofondare. Tocca al greco AJ Ginnis, opaco nella prima frazione. 21.03 Male Holzmann, 12° a 1.73. Altro tedesco: ...