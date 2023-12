LIVE Sci alpino | Slalom Madonna di Campiglio 2023 in DIRETTA | Noel in testa | Vinatzer prima illude | poi cala

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLO18.13 Fuori Jakobsen, che aveva già 0.57 di ritardo al secondo rilevamento. Ora il greco, di origine americana, AJ Ginnis. 18.12 Rochat 16° a 1.84, ora la mina vagante svedese Kristoffer Jakobsen. 18.10 Popov aveva 6 centesimi di vantaggio all’ultimo intermedio, poi paga dazio sul piano ed è 4° a 0.42. Comunque superlativo il bulgaro, in piena bagarre per il podio. Tocca allo svizzero Marc Rochat. 18.10 All’arrembaggio Popov: 0.06 di vantaggio al primo intermedio, 0.02 di ritardo al secondo. 18.09incon 0.37 su Haugan e Meillard, 4° Yule a 0.47, 5° Schwarz a 0.50.11° a 0.91, 15° Sala a 2.28, a fortissimo rischio di eliminazione. Attenzione ora all’imprevedibile bulgaro Albert ...