LIVE Sci alpino | Slalom Madonna di Campiglio 2023 in DIRETTA | Noel in testa | qualificati Vinatzer e Gross Alle 20 45 la seconda manche

(Di venerdì 22 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.13 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento20.45 con la. A più tardi. 19.12 Per l’Italiasolo due atleti: 13°a 0.91, 30°a 1.94. Gli altri italiani: 33° Barbera a 2.19, 38° Sala a 2.28, 43° Razzoli a 2.74, fuori Kastlunger e Maurberger. 19.12 La top10 a metà gara: 1) Clement(Francia) 47?96 2) Timon Haugan (Norvegia) +0.37 2) Loic Meillard (Svizzera) +0.37 4) Albert Popov (Bulgagia) +0.42 5) Daniel Yule (Svizzera) +0.47 6) Marco Schwarz (Austria) +0.50 7) Alexander Steen Olsen (Norvegia) +0.55 8) Filip Zubcic (Croazia) +0.57 9) Manuel Feller (Austria) +0.68 10) Atle Lie McGrath (Norvegia) +0.69 19.11 E’ terminata la ...

I PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom 17.42 L'Italia, da tempo, non è tra le nazioni di vertice in Slalom e ...

Prima manche del secondo slalom stagionale, con temperature alte ma una pista preparata in maniera eccezionale. Sala (n° 11) e Vinatzer (con il 14) sono i primi due dei ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale dello slalom speciale maschile in programma a Madonna di Campiglio, valevole per la C ...