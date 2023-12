LIVE Sci alpino | Slalom Madonna di Campiglio 2023 in DIRETTA | Noel al comando | Vinatzer bene solo a metà

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLO18.30 L’americano Luke Winters viene fermato, la gara è interrotta per sistemare una porta. 18.30 Kastlunger ha attaccato senza paura sul muro, ma si è inclinato in una curva verso destra ed è uscito. Davvero molto male l’Italia in questa prima manche: purtroppo non è una sorpresa. 18.29 Anche il canadese Erik Read davanti a Stefano Gross: 21° a 1.80. Ci affidiamo ora a Tobias Kastlunger. 18.27 Lo svizzero Luca Aerni 20° a 1.70. 18.25 Per Gross stesso film dinella parte alta, poi in apnea sul muro. Chiude 21° a 1.94, qualificazione difficile. Sono addirittura 69 gli atleti in gara… 18.24 Altro croato, Samuel Kolega: 21° a 1.95. Vediamo il veterano Stefano Gross. 18.23 Ottima prova per il croato Filip Zubcic, ...