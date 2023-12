LIVE Sci alpino | Slalom Madonna di Campiglio 2023 in DIRETTA | Aerni in testa | aspettando Vinatzer

(Di venerdì 22 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.59 Strolz secondo a 0.11 da. Mancano 20 atleti. E’ il momento del fratello d’arte austriaco Michael Matt (-0.16). 20.57 Il croato Istok Rodes bada solo ad arrivare al traguardo, senza rischiare. Il cronometro è implacabile: 8° a 1.42. Tocca all’austriaco Johannes Strolz (-0.15). 20.56sbaglia sul dosso che immette sul piano, perde due decimi nell’ultimo intermedio, ma è al comando con 0.39 su Marchant. 20.55 Read è 6° a 92 centesimi, non è riuscito ad incidere. Ora lo svizzero Luca(-0.14). 20.53 Raschner perde tanto sul piano finale ed è terzo a 0.11. E’ il turno del canadese Erik Read (-0.04). 20.51 Nef secondo ad un solo centesimo da Marchant. Ora può fare bene l’austriaco Dominik Raschner (-0.03). 20.50 Ottimo Marchant sul muro, è in ...

