LIVE Sassuolo-Genoa 0-0

Al Mapei, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 trae Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei,e Genoa si affrontano nel match valido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Genoa 0 - 0: sintesi e moviola 1 - Inizia il match. Migliore in ...Nelassenza pesante di Berardi, che ha la febbre.Le due partite saranno trasmesse in diretta e in esclusiva soltanto sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Empoli e Lazio e tra Sassuolo e Genoa live in tempo reale.Ci sono partite che servono ad una squadra per svoltare durante una stagione. Quella di Reggio Emilia per il Genoa potrebbe essere così. Portare a casa un risultato positivo, agrari una… Leggi ...