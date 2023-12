LIVE Salernitana-Milan 0-1 | Tomori! Miracolo di Maignan sul quasi autogol di Bennacer

All'Arechi, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Arechi,e Milan si affrontano nel match valido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Milan 0 - 0: sintesi e moviola 1 Inizia il match 2 Gioco ...Formazioni UFFICIALI Monza - Fiorentina e- MilanMONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Pedro Pereira, Gagliardini, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Colpani, ...6' - GOL DI BELTRAN!! CHE REGALO DI DI GREGORIO!!! FIORENTINA IN VANTAGGIO! 5' - Ancora Ikoné! Stavolta è bravissimo l'esterno della Fiorentina, che rientra ...Buonasera e benvenuti allo Stadio Arechi di Salerno da Roberto Sarrocco e dalla redazione di Ts. Tra pochissimo in campo la Salernitana di Inzaghi sfiderà il Milan di Pioli, in quella che ...