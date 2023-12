LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos | Eurolega basket in DIRETTA | serve un’altra vittoria per risalire in classifica

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Benvenuti alladiAtene, sedicesima giornata dell’di2023! I meneghini vogliono calare il tris dopo il colpo esterno di venerdì scorso contro il Barcellona (84-90) ed il successo convincente di martedì sera contro l’ASVEL Villeurbanne di Gianmarco Pozzecco (84-61). 6-9 è il record delle Scarpette Rosse, attualmente al quattordicesimo posto inma non così lontane dalla zona che conta. Shavon Shields e Nicolò Melli proveranno a trascinare ancora una volta i compagni, con Billy Baron rientrato in cabina di regia a dettare i ritmi. Il...