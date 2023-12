LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 68-76 | Eurolega basket in DIRETTA | Nunn trascina gli ospiti nel finale | non basta l’orgoglio ai meneghini! 13 punti di Shields e 12 di Voigtmann

(Di venerdì 22 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:40 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito anche quest’oggi. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 22:35 Si ferma a due la striscia positiva dell’, che cede nelad unto dalle giocate di Kendricknelautore di ben 17. 16per Mathias Lessort infortunatosi nei minuti conclusivi, mentre per i meneghini il top scorer è Shavoncon 13. Decima sconfitta stagionale per l’EA7 Emporio Armani, che ritornerà in campo in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54-55 Dentro il libero aggiuntivo: chiuso il gioco da quattro punti per Shields, con l’ Olimpia che in un ... (oasport)

Torna in campo al Mediolanum Forum, 48 ore dopo la bella vittoria contro l'Asvel, l'Olimpia Milano che questa sera ospita il Panathinaikos. La squadra di coach Ettore Messina arriva alla partita ...L'EA7 Emporio Armani Milano si arrende 68-76 contro il Panathinaikos AKTOR Atene nel Round 16 di Eurolega e scende ad un record di 6-10 in classifica. Ai biancorossi non sono bastati i 13 punti e 7 ...