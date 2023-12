LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 65-65 | Eurolega basket in DIRETTA | perfetta parità a -5? dalla sirena decisiva | partita ancora intensa

(Di venerdì 22 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68-74 Kendrick Nunn risponde subito con la stessa moneta: canestro pesantissimo! 68-71 SHAVON SHIEEELDSSS!! TRIPLA IMPORTANTISSIMAAAAAA 65-71 Altro canestro per Nunn, che rimette due possessi pieni di vantaggio tra ile l’: time-out immediato di coach Ettore Messina! 65-69 2/2 per Kendrick Nunn: +4 per gli ospiti, ma la sfida è tutt’altro che chiusa! Lessort esce zoppicando dal campo dopo una brutta caduta nel contatto con Nicolò Melli: il francese difficilmente ritornerà in campo nei minuti finali di questo match. Quinto fallo per Nicolò Melli, che termina anzitempo la suadovrà prestare attenzione alla situazione falli, con Hines e Hall a quota quattro. 65-67 2/2 per Lessort: il ...

Torna in campo al Mediolanum Forum, 48 ore dopo la bella vittoria contro l'Asvel, l'Olimpia Milano che questa sera ospita il Panathinaikos. La squadra di coach Ettore Messina arriva alla partita ...Questo giovedì in campo c'è la Virtus Bologna che rende visita al Valencia a La Fonteta. Invece l'Olimpia Milano riceve al Forum il Panathinaikos nel match che completa il quadro.