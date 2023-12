LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos 24-22 | Eurolega basket in DIRETTA | match vivace | meneghini avanti alla prima sirena

(Di venerdì 22 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-30 Dentro il libero aggiuntivo: gli uomini di coach Ataman continuano a premere sull’acceleratore! 24-29 Kendrick Nunn si mette in proprio e segna col fallo: time-out immediato di coach Ettore Messina! 24-27 Appoggio di Luca Vildoza con l’interferenza irregolare di Guglielmo Caruso: mini-break di 5-0 degli ospiti! 24-25 Tripla di Juancho Hernangomez: ilritornanel punteggio! Inizia il secondo quarto! Si chiude il primo quarto: dopo 10? l’24-22 sulAtene. 24-22 SHAVON SHIELDS! LA TRIPLA, CONTRO-SORPASSO. 21-22 Jerian Grant rimette la freccia per gli ateniesi! 21-20 2/2 per Juancho ...

Torna in campo al Mediolanum Forum, 48 ore dopo la bella vittoria contro l'Asvel, l'Olimpia Milano che questa sera ospita il Panathinaikos. La squadra di coach Ettore Messina arriva alla partita ...