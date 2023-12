LIVE Monza-Fiorentina 0-1 | fuori Barak e Colpani

(Di venerdì 22 dicembre 2023)(calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per la 17esima giornata di campionato in Serie A, la terzultima...

Monza-Fiorentina (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per la 17esima giornata di campionato in Serie A, la terzultima... (calciomercato)

All’U-Power Stadium, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Monza e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e ... (calcionews24)

All’U-Power Stadium, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Monza e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e ... (calcionews24)

All’U-Power Stadium, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Monza e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e ... (calcionews24)

Monza-Fiorentina (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per la 17esima giornata di campionato in Serie A, la terzultima... (calciomercato)

All’U-Power Stadium, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Monza e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e ... (calcionews24)

Formazioni UFFICIALI- Fiorentina e Salernitana - MilanMONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Pedro Pereira, Gagliardini, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Colpani, ...All'U - Power Stadium, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'U - Power Stadium,e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Fiorentina 0 - 1: sintesi e moviola 1 Iniziata la ...Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Pedro Pereira (1' Ciurria), Pessina, Gagliardini (1' st Colombo), Kyriakopoulos; Colpani (16' st ...Terza rete stagionale per il centrale di difesa inglese, assist servito da Rafael Leao. Al 7' Monza - Fiorentina 0-1 Rete di Beltran. Clamoroso errore di Di Gregorio che sbaglia il rinvio e calcia ...