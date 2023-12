LIVE Lecce-Inter Primavera 0-0 | inizia la partita!

Leggi su inter-news

(Di venerdì 22 dicembre 2023)è la quindicesima giornata del Campionato1 TIM 2023-2024. I nerazzurri hanno bisogno di una vittoria per avere la sicurezza del primo posto alla fine di questo 2023: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è alle ore 12.30, si gioca al Centro Sportivo Deghi Center. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0 3? L’parte subito all’attacco in questo inizio di partita. Il palleggio nerazzurro è lungo e il canovaccio vede il predominio del gioco della squadra di Chivu. 12.31LA12.28 Le due squadre entrano in campo. Sfidaessante tra ...