LIVE Freestyle | skicross Innichen 2023 in DIRETTA | Cazzaniga e Deromedis eliminati ai quarti!

(Di venerdì 22 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.01: Molto bene la svizzera Gantenbein che vince la seconda semifinale, fotofinish per il secondo posto, fuori sicuramente Thompson 12.59. Queste le atlete al via nella seconda semifinale: 3 Maier Daniela GER 14 Cousin Sixtine SUI 2 Thompson Marielle CAN 7 Gantenbein Talina SUI 12.58: Ancora il dominio della svedese Naeslund davanti alla francese Berger Sabbatel e dunque sono loro le prime due semifinaliste 12.56. Queste le protagoniste della semifinale femminile: 1 Naeslund Sandra SWE 8 Berger Sabbatel Marille FRA 4 Schmidt Hannah CAN 13 Lack Saskja SUI 12.55: Come nei quartisi è un po’ addormentato nello schuss finale e si è fatto superare. Ha comunque disputato una buona gara il campione del mondo,, invece, non è mai stato veramente in partita 12.54: ...