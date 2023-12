LIVE Empoli-Lazio 0-1 | doppia parata di Provedel su Grassi e Maldini

(Di venerdì 22 dicembre 2023)(ore 18.30) è uno dei due match che apre la 17ª giornata di Serie A, una sfida tra squadre in difficoltà in...

Empoli-Lazio (ore 18.30) è uno dei due match che apre la 17ª giornata di Serie A, una sfida tra squadre in difficoltà in... (calciomercato)

Empoli-Lazio (ore 18.30) è uno dei due match che apre la 17ª giornata di Serie A, una sfida tra squadre in difficoltà in... (calciomercato)

Al Castellani, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 trae Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Castellani,e Lazio si affrontano nel match valido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Lazio 0 - 1: sintesi e moviola 1 - Inizia il match. 9 - GOL ...Calciomercato.it vi offre i match trae Lazio e tra Sassuolo e Genoain tempo reale. Formazioni UFFICIALI- Lazio e Sassuolo - GenoaEMPOLI (4 - 3 - 2 - 1): Berisha; Ebuehi, ...Infortunio Luis Alberto, dopo Immobile Sarri perde anche Luis Alberto per un problema muscolare: dentro Daichi Kamada Seconda tegola per la Lazio nella partita in corso contro l’Empoli. Dopo il proble ...Empoli-Lazio e Sassuolo-Genoa aprono la 17ª giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 18.30, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.