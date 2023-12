LIVE Ciclocross | Exact Cross 2023 in DIRETTA | Hermans si porta sulla coppia di testa dopo due giri

Leggi su oasport

15.12si aggancia alladisul traguardo, Vandeputte e Vandebosch all'inseguimento con 9" di ritardo. 15.11 RISCHIOduna in sabbia: Van Aert scende dalla bici, van der Poel passa all'interno con uno spazio strettissimo rischiando il patatrac! Intanto dietro il duo-Vandeputte non è lontanissimo. 15.10 Niente da fare: nessuno ha il ritmo di questi due FENOMENI. 15.08 Circuito breve, che si percorre attorno ai sei minuti. Nel 2022 furono nove, vediamo se anche in questa stagione si rimarràstessa distanza. 15.06 Ma Van Aert è già sotto: già duello tra i due! Chiuso il primo giro in 6'04",e Vandeputte a 3", Toon Vandebosch ...