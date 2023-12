LIVE Ciclocross | Exact Cross 2023 in DIRETTA | attacco di van der Poel al termine del terzo giro!

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.22 PROBLEMA PER VAN DER! Gli cade la catena dalla bici dopo essersi rimesso in sella al seguito di una serpentina, ma con freddezza la rimette a posto e torna a pedalare. Aveva costruito un gran bel vantaggio. 15.21 Il campione del mondo sembra avere completamente un altro passo rispetto al rivale di sempre: ha fatto IL VUOTO. 15.19 Si è alzato un po’ di vento, ma van derallunga ancora! 15.18 Gran giro di van der! Passa in 17’58”, con un vantaggio di 11” su Van Aert e 16” su Hermans. Ma soprattutto, l’olandese ha percorso la terza tornata in 5’45”: STRAPPONE del campione del mondo! 15.17 Il campione del mondo ha accumulato 4-5 secondi di vantaggio… 15.16 ANCORA VAN DERPSULLA SABBIA! Ha questo strappone in questa zona di ...