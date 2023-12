LIVE Ciclocross | Exact Cross 2023 in DIRETTA | a Mol va in scena la sfida tra Van Aert e Van der Poel

Leggi su oasport

Buongiorno a tutti e benvenuti alladell'dia Mol, in Belgio. L'appuntamento con il Zilvermeer, una delle sei competizioni che si sviluppano durante la stagione, viene impreziosito dalla presenza dei due dei tre fuoriclasse della disciplina, Mathieu van dere Wout Van. Il primo incrocio della stagioneistica tra i due rivali, che tanto abbiamo ammirato negli ultimi anni e che da sempre si rivelano, assieme a Tom Pidcock, i più forti quando si tratta di due ruote che scorrono tra fango e sterrato. Per l'olandese è il secondo appuntamento stagionale, dopo il gran successo ad Herentals avanti ...