L' Italia può davvero puntare agli Oscar | la sorpresa su Garrone | GUARDA

(Di venerdì 22 dicembre 2023) 'Io Capitano' di Matteoè entrato nella shortlist dei 15 migliori film internazionali in corsa per il premio. Lo ha annunciato la stessa Academy sul proprio sito internet. Il prossimo 23 gennaio sarà annunciata la cinquina di titoli che si giocherà la statuetta nella serata del 10 marzo a Los Angeles. La pellicola è in corsa anche come miglior film straniero ai Golden Globes che saranno assegnati il 7 gennaio a Beverly Hills. Il film sul viaggio di due migranti senegalesi ha già vinto il Leone d'Argento a Venezia per la miglior regia.