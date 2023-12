L’Isola dei Famosi | Alessandro Cecchi Paone ha sposato Simone Antolini | le foto

Leggi su isaechia

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Fiori d’arancio per. Il giornalista e divulgatore scientifico e il suo compagno si sono uniti in matrimonio qualche ora fa a Napoli. Le nozze sono state officiate dal sindaco della città partenopea Gaetano Manfredi, scelto dain quanto colleghi universitari da diversi anni. Gli sposi hanno scelto come testimoni di nozze l’ex moglie del conduttore Cristina Navarra e la mamma di. Damigella d’onore la piccola Melissa, figlia del 23enne. I due, che hanno ufficializzato la loro unione sulle pagine di Chi nell’estate del 2022, hanno partecipato in coppia all’ultima edizione dedei, il reality show condotto da Ilary Blasi. La loro avventura in ...