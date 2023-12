L’invasione delle fregature

Leggi su butac

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Natale è dietro l’angolo e il numero di truffe che ci segnalate è impressionante, ma si tratta sempre della stessa segnalazione che riguarda post sponsorizzati sui social network. Attività prossime alla chiusura che fanno saldi incredibili, aziende di pelletteria che da Birmingham vendono capi eccezionali. Tutte offerte che a prima vista potrebbero sembrare imperdibili mentre invece, come abbiamo già segnalato in precedenza, si tratta di siti perlopiù basati in Paesi asiatici, che vendono merce di scarsissima qualità a prezzi decisamente meno convenienti di quanto possa sembrare. Siccome però mancano pochissimi giorni a Natale, abbiamo pensato di fare cosa utile unendo in un solo articolo alcuneultime segnalazioni in merito. Cominciamo con Krnhio Shop che vende borse in pelle “fatte a mano”, e che inonda certi social con i suoi post sponsorizzati ...