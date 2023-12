L' INTELLIGENZA ARTIFICIALE È GIÀ IL FUTURO DEL BUSINESS

(Di venerdì 22 dicembre 2023) “I manager di domani devono saper lavorare, sin d'ora, a fianco delle macchine intelligenti perché due teste sono meglio di una. L'IA è insomma la chiave di volta nella formazione manageriale”, spiega il professor Michele Laurelli che, da anni, si occupa di questi temi... Due teste sono meglio di una. È l'approccio di molte aziende all'integrazione dell'nel proprio contesto lavorativo. Lo rivela IBM nel suo Global AI Adoption Index 2022, il report che getta luce sulla marcia trionfale dell'IA nel mondo degli affari. Il 77% delle aziende a livello mondiale si sta immergendo con fervore nel vasto panorama dell'IA, con un 35% che ha già adottato le ultime innovazioni, mentre un promettente 42% sta esplorando il suo potenziale per future implementazioni. Potremmo dire: “ilè già qui”, per citare la ...

