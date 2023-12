L' intelligenza artificiale che controlla il corretto operato del personale della P A e riduce le spese per servizi inutili

È una condizione fondamentale per riuscire ad intendersi quando si ha a che fare con un chatbot, un modello linguistico di. Vale anche se si sta scrivendo qualcosa di faceto ..."In un'epoca in cui, tra l'altro, temi fondamentali come l'cambieranno il nostro modo di intendere, così come l'hanno cambiato prima i libri per quasi mezzo millennio e poi ..."L'intelligenza artificiale è inevitabile e gli sviluppatori la useranno. Non siamo sicuri al 100% di cosa significhi esattamente", ha detto Cockle. "Lo stanno già facendo in vari modi, riempiendo le ...Si è tenuto ieri a Milano a Palazzo Mezzanotte l’appuntamento SIOS23 Winter: Intelligenze L’evento si è confermato come il punto di riferimento dell’ecosistema dell’innovazione e uno stimolo per tutti ...