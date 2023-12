Lino Celesia | fermati due fratelli per l’omicidio dell’ex calciatore 22enne

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Pubblicato il 22 Dicembre, 2023 Fino a tarda notte gli agenti della polizia scientifica hanno lavorato nella discoteca Notr3 dove la notte del 21 dicembre è stato ucciso Roso, 22 anni, con due colpi di pistola. I poliziotti hanno anche acquisito diversi video sia girati dalle telecamere del locale che da quelle della videosorveglianza esterna. In uno si sentono nitidamente i colpi di pistola e sono più dei due che hanno ferito a morte il giovane nel bagno della discoteca nel centro di Palermo. In un secondo filmato si vede il fuggi fuggi generale e alcune persone che portano fuori il corpo della vittima che si sarebbe appoggiata a una vettura parcheggiata in via Giovanni Raffaele dove si trova l’uscita secondaria e dove sono rimaste le tracce di sangue. Infine, in un terzo video l’arrivo dell’ambulanza ...

I colpi di pistola che hanno ucciso la notte tra mercoledì e giovedì, un ex calciatore di 22 anni, sono stati registrati da una videocamera di sorveglianza che si trovava a poca distanza dalla discoteca in cui è avvenuto l'omicidio, in via Pasquale Calvi. ...Dopo l'aggressioneè stato portato dagli amici in ospedale, ma è arrivato senza vita. I ... Rosolino - gli amici lo chiamavano- ha giocato a calcio e fino a qualche anno fa sognava di ...Rosolino Celesia, ucciso in una discoteca a 22 anni, era una promessa del calcio. Per l'omicidio a Palermo fermati due fratelli ...A Palermo un giovane di 22 anni, Rosolino Celesia, è stato ucciso a colpi di pistola nel corso di una lite scoppiata nella discoteca Notr3, in via Pasquale Calvi, verso le 3 di notte. Trasportato nell ...