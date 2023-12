L’imputato è irreperibile | processo sospeso | c’è tempo per trovarlo fino al 2040

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ciserano. Lo cercherannoale, ogni sei mesi, verificheranno che abbia ricevuto la notifica dela suo carico in tribunale o che abbia quanto meno preso contatti con il suo avvocato. Solo così M.Z., marocchino di 48 anni senza fissa dimora, potrà essere giudicato per il furto con strappo e l’estorsione commessi il 28 ottobre 2013 a Ciserano. Quel giorno di più di 10 anni fa l’uomo aveva strappato dalle mani del legittimo proprietario un telefonino I-Phone 5, mentre quest’ultimo era intento ad utilizzarlo a bordo della sua auto in sosta. Poi, insieme ad un complice che è stato già giudicato, aveva chiesto al proprietario del telefono 300 euro per la restituzione, denaro che alla fine gli era stato consegnato in cambio della riconsegna del cellulare. M.Z. era stato per un periodo agli arresti domiciliari, poi il giudice ...