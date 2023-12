Liliana e Sergio | fratelli nel Potere

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ilsi specchia, si piace, si tiene e a Natale si riscopre più buono. Com’è umano lui!Segre, in una delle sue ricorrenti crisi d’astinenza mediatica, ritiene di farci sapere che sente Mattarella “anche umanamente vicino come quel fratello che non ho mai avuto”. Già, l’ha nominata lu

Ospite in studioResinovich , il fratello di. La scomparsa di Salvatore Legari Nel corso della puntata spazio anche al caso di Salvatore Legari, l'imprenditore di 54 anni scomparso lo ...Ospite in studioResinovich, il fratello di. E poi la scomparsa dell'imprenditore Salvatore Legari: i carabinieri scavano nei pressi dell'argine di un fiume a poca distanza da una ...“Quell’accertamento non ha seguito prassi e metodologia medico legale e così si sono persi tanti elementi che potevano chiarire il caso”, ...Presente in studio il fratello di Liliana, Sergio Resinovich, con il suo avvocato Nicodemo Gentile. Già nella scorsa puntata la famiglia si era concentrata sul fatto che nel video si fa riferimento ...