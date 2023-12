Ligue 1 | la singolare protesta dei tifosi del Lorient contro la squadra

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Iloccupa l’ultima posizione nella classifica della1. Dopo l’ultima pesante sconfittail Brest per 4-0, ihanno messo in atto unapiuttosto, esasperati anche dalle misure restrittive del governo francese. Il gruppo “Ultras 1995-Kop Sud Fc1926” ha portato davanti al cancello del centro sportivo della400 kg di pesce marcio, accompagnando il tutto con lo striscione: “Marcio come voi”. Poi il comunicato: “Ultima partita dell’anno 2023 e trasferte vietate. Dopo la nuova vergognosa sconfitta (per usare un termine carino) della nostra, abbiamo organizzato un’azione dimostrativa: 20 componenti del gruppo hanno portato 400 chili di pesce avariato davanti al cancello del ...

Nei cinque campionati top Premier League, Bundesliga, Liga,1, Serie A è diventata la ...episodio al 56' quando l'arbitro perde il suo cartellino giallo , che le viene restituito da ...Una prospettiva davveroe preoccupante. Intrigo Pogba: la parola data alla Juventus . L'... rendendola una sorta di rappresentante e portabandiera della1 . Ma, al di là delle ambizioni ...Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.Quattrocento kg di pesce avariato per protestare contro i risultati della squadra. Non un pesce qualsiasi: merluzzo, il simbolo del Lorient, club penultimo in classifica in Ligue 1, con appena 12 punt ...