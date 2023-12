Liga contro De Laurentiis | “Unico ad aprire alla Superlega”

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tebas attacca Desull’aperturaSuperIl presidente dellaJavier Tebas Medrano in un’intervista a La Gazzetta dello sport ha parlato die ha fatto riferimento anche ad Aurelio De. Parlano di un torneo a 64 squadre, troveranno consenso?“Mi sembra impossibile, soprattutto pensando che ha risposto in maniera negativa anche il governo inglese. Se non sbaglio l’che ha mostrato interesse è il presidente del Napoli, Aurelio De, uno che tratterebbe su qualsiasi cosa, anche se gli proponessero partite di 30 minuti. In compenso il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, è stato chiaro, ha reagito rapidamente e in forma contundente”. Oltre a De, Tebas ...