Liga 2023 2024 | Lucas Vazquez nel recupero | il Real Madrid a lungo in dieci batte l’Alaves e aggancia il Girona

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Un colpo di testa, non certo la specialità della casa, a opera die ilviene a capo di una partita che sembrava stregata, trovando una vittoria fondamentale controperché vale l’aggancio al primo posto al, che ha pareggiato questo pomeriggio col Betis. Le due squadre sono ora a 45 punti, ma nel giorno della Superlega, alla quale i blancos aderiscono in pieno, arriva un successo fondamentale per la Casablanca, quasi insperato per come si era messa, visto che per l’espulsione di Nacho la formazione di Carletto Ancelotti si è ritrovata ain. I padroni di casa, in lotta per la salvezza, giocano una partita ordinata ma forse con poco coraggio una volta in superiorità numerica. D’altro canto, però, il ...