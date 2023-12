L’ha fatto davvero | la sinistra riparte da Elena Cecchettin

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Allora, le copertine dell’Espresso sono una specialità a se stante, del genere surrealismo sovietico, roba che una risata te la strappa, di compatimento: ma vedi un po’ questi se son rimasti al comunismo di guerra, di guerriglia. Roba da alienati, incapaci di cogliere il ridicolo, non perdonarli Padre perché non sanno quello che fanno, tipo il Manifesto coi suoi leggendari titoli quando esalta Toni Negri o Hamas. Il mondo al contrario, loro malgrado. Leggendarie: “Uomini e no” con Salvini e Abou, che a ruoli invertiti poteva pure avere senso (pervicacemente doppiata da “capitani e no” con Rakete al posto del demagogo infangato nero, mentre Salvini restava dov’era, a pigliarsi gli sputacchi); Elly ultima spes della; Zero Calcare ultimo intellettuale, e qui eravamo al climax della tragedia riconosciuta: stiamo talmente scombinati che non ci resta che piangere; ...