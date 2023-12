LG StanbyMe Go | il nuovo smart display portatile arriva in Italia

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Dopo il positivo debutto all’IFA 2023, il Lifestyle Screen LGGo (modello 27LX5), caratterizzato da un design a valigetta, è ora disponibile inpresso il LG Online Shop e i principali negozi di elettronica al prezzo consigliato di 1299 euro In occasione del lancio, LG offre uno sconto del 10% sull’acquisto e la possibilità di finanziamento a tasso zero per 10, 20 e 30 mesi su LG Online Shop. LGGo: intrattenimentoe stile inQuesta offerta vantaggiosa è estesa anche al già introdotto LG, unotouch con design a stelo, che ha fatto il suo ingresso sul mercatono a ottobre. Mentre LGè pensato per creare spazi personali in casa, LG ...

Il LG Go è il compagno perfetto per l'intrattenimento in viaggio, grazie al suo design innovativo a valigetta che ne facilita il trasporto. Questa caratteristica lo rende ideale non ...

Lifestyle Screen LG StanbyME Go, caratterizzato da un design a valigetta, è ora disponibile in Italia al prezzo consigliato di 1299 euro.