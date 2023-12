Legge bavaglio | Costa | “Inasprire le sanzioni” e le proteste ripartono

(Di venerdì 22 dicembre 2023) La spada di Damocle che Enricoha posizionato direttamente sul capo del giornalismo italiano continua a pendere e a sembrare sempre più pericolosa. Le, nate dall’emendamento voluto dal senatore di Azione contro la libertà di informazione e per questo definito dall’opposizione, non sembrano aver scalfito minimamente, che rimane fermo sulla L'articolo proviene da Il Difforme.

... il 28 dicembre la Fnsi non parteciperà alla conferenza stampa di fine anno della premier , 'espressione di una maggioranza che vuole stringere ilintorno all'informazione'. Nello stesso ...La Rete NoBavaglio si appella ai direttori di testata, agli operatori dell'informazione e alla società civile affinché si avvii una moblitazione generale contro l'ennesima '', l'emendamento approvato che proibisce la pubblicazione dei contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare fino alla fine dell'udienza ...Il quale in queste ore deve gestire la reazione, anche all’interno del suo partito, per le dichiarazioni sulla legge Bavaglio e l’appoggio esterno al Governo Meloni. Le elezioni europee, poi, non ...«Spero che nell’attuazione pratica resti salvaguardato il fondamentale diritto dei cittadini a essere informati sulle vicende giudiziarie, diritto che, è bene ricordarlo, è tutelato dall’articolo 21 d ...