Lecce-Inter Primavera 1-4 | dominio! Calligaris salvato dai suoi

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Termina con il punteggio di 1-4, quindicesima giornata del Campionato1 TIM 2023-2024. Ecco quanto successo. DOMINIO ? Dopo l’1-0 dei primi 45?, l’dilaga nella ripresa achiudendo i campioni d’Italiain carica. In realtà, il secondo tempo inizia subito in salita col pareggio di Pascalau dopo due minuti. Ma sul gol, paradossale papera di, che esce malissimo facendosi bucare. La squadra di Chivu però non ci sta e da lì in avanti dilaga in lungo e in largo. Al 50?, arriva nuovamente il sorpasso dell’: Kamate in area dribbla il difensore avversario, si porta la palla sul destro e incrocia perfettamente sul secondo palo. Una delizia dell’esterno ...

Pessime notizie per l'di Simone Inzaghi. I nerazzurri, infatti, perdono Lautaro Martinez almeno per una partita dopo ...finisce qui perché il capitano argentino oltre all'impegno contro il...Lo ha detto l'attaccante dell'Lautaro Martinez confermando, in un post su Instagram, il suo stop per la gara contro ildi domani. "Sono molto dispiaciuto di come è andata la partita di ...93' - Non c'è più tempo, cala il sipario al Comunale di San Pietro in Lama! L’Inter Primavera guarisce dalla pareggite superando 4-1 il Lecce grazie a ...89' - Chivu, per non correre rischi inutili, sostituisce l'ammonito Di Maggio mandando in campo Ricordi. 87' - Di Maggio va a prendersi un giallo evitabilissimo, visto ...