Le strade solitarie che cambiano il mondo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 22 dicembre 2023) La passeggiata in solitaria negli ampi viali del Faelled Park, in Copenaghen, per prendere un po’ d’aria notturna, è fonte d’ispirazione per il fisico tedesco Werner Heisenberg (1901-1976). Nei primi decenni del Novecento, estraniarsi dal luogo di lavoro da soli praticando sport o ascoltando musica fu tra i fisici una pratica diffusa che produsse risultati sorprendenti. Essi tracciaronoalternative a quelle fino ad allora percorse, così cambiando l’anima della fisica e dimostrando l’utilità di nuove teorie apparentemente di inutilità pratica. A solitary stroll through the broad avenues of Faelled Park in Copenhagen to get some night air is a source of inspiration for German physicist Werner Heisenberg (1901-1976). In the early decades of the twentieth century, to escape from the workplace alone while practising sport or to listen to music was a widespread ...