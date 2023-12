Le opportunità non sfruttate dell’eolico offshore galleggiante

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 22 dicembre 2023) In tema di transizione energetica, obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e di neutralità tecnologica, l’Unione europea sta facendo i suoi compiti a casa. Adesso è però arrivato il momento che anche il governo italiano faccia la sua parte. Perché se è bene che si sia impegnato per l’introduzione dei biocarburanti nel percorso della decarbonizzazione dei trasporti, questo risultato da solo non risolverà certo tutti i problemi: ora c’è da risolvere la lentezza con cui il Paese si sta muovendo sul versante della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il che significa soprattutto solare ed eolico. Insomma, se il riconoscimento dei biocarburanti nella decarbonizzazione europea e italiana ci ha risolto un problema di riconversione di una grossa parte dell’industria petrolifera, è anche vero, al tempo stesso, che questo non ci esime dal raggiungimento degli altri ...